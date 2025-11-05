Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in New York City Area på Anheuser-Busch InBev uppgår till $410K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anheuser-Busch InBevs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Totalt per år
$410K
Nivå
L4
Grundlön
$245K
Stock (/yr)
$55K
Bonus
$110K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Anheuser-Busch InBev in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $1,070,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anheuser-Busch InBev för Chef för mjukvaruutveckling rollen in New York City Area är $410,000.

