Angel One Mjukvaruingenjör Löner i Mumbai Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Mumbai Metropolitan Region på Angel One uppgår till ₹2.38M per year.

Totalt per år
₹2.38M
Grundlön
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Vilka är karriärnivåerna på Angel One?

₹13.95M

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Mjukvaruingenjör role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

