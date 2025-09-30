Företagskatalog
Angel One
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Greater Bengaluru

Angel One Datavetare Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Datavetare in Greater Bengaluru på Angel One uppgår till ₹6.8M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Angel Ones totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹6.8M
Nivå
T3
Grundlön
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Angel One?

₹13.95M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Angel One in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹10,858,660. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Angel One för Datavetare rollen in Greater Bengaluru är ₹7,216,618.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Angel One

Relaterade företag

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Uber
  • Se alla företag ➜

Andra resurser