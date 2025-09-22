Företagskatalog
Amperity
Amperity Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på Amperity uppgår till $310K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amperitys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Totalt per år
$310K
Nivå
hidden
Grundlön
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$65K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Amperity?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Option

På Amperity omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Найвищий пакет оплати для позиції Chef för mjukvaruingenjörer в Amperity in United States складає річну загальну компенсацію $310,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Amperity для позиції Chef för mjukvaruingenjörer in United States складає $261,000.

