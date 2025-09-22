Företagskatalog
Amperity
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Rekryterare

  • Alla Rekryterare löner

Amperity Rekryterare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in United States på Amperity varierar från $172K till $241K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amperitys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$186K - $216K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$172K$186K$216K$241K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Rekryterare inlämningars hos Amperity för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Option

På Amperity omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Rekryterare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Rekryterare en Amperity in United States está en una compensación total anual de $240,678. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Rekryterare in United States es $171,913.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Amperity

Relaterade företag

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Se alla företag ➜

Andra resurser