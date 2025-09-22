Företagskatalog
Amperity
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

Amperity Dataanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Dataanalytiker in United States på Amperity uppgår till $179K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amperitys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Totalt per år
$179K
Nivå
-
Grundlön
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$5K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Amperity?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Option

På Amperity omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Amperity in United States ligger på en årlig total ersättning på $182,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amperity för Dataanalytiker rollen in United States är $179,000.

Andra resurser