Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Ampere Computing varierar från $170K per year för L6 till $275K per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $198K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ampere Computings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
