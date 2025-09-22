Hårdvaruingenjör-ersättning in United States på Ampere Computing varierar från $189K per year för L6 till $364K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $196K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ampere Computings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
