Företagskatalog
Ampere Computing
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Hårdvaruingenjör

  • Alla Hårdvaruingenjör löner

Ampere Computing Hårdvaruingenjör Löner

Hårdvaruingenjör-ersättning in United States på Ampere Computing varierar från $189K per year för L6 till $364K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $196K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ampere Computings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Ampere Computing?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Hårdvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Ampere Computing in United States में Hårdvaruingenjör के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $363,667 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ampere Computing में Hårdvaruingenjör भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $204,700 है।

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Ampere Computing

Relaterade företag

  • Dataminr
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Samsara
  • Lattice
  • Se alla företag ➜

Andra resurser