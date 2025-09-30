Amgen Mjukvaruingenjör Löner i Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area på Amgen varierar från $108K per year för L3 till $152K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area uppgår till $129K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L3 ( Instegsnivå ) $108K $104K $0 $3.5K L4 $112K $102K $500 $9.4K L5 $152K $124K $10K $17.5K L6 $ -- $ -- $ -- $ --

$160K Få Betalt, Inte Lurad Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig 0 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 34 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 0 % intjänas under 1st - ÅR ( 0.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.00 % årligen )

34 % intjänas under 4th - ÅR ( 34.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Amgen ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar Skicka in ny titel