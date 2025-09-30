Mjukvaruingenjör-ersättning in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area på Amgen varierar från $108K per year för L3 till $152K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area uppgår till $129K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)
