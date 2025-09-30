Företagskatalog
Amgen
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Amgen Mjukvaruingenjör Löner i Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area på Amgen varierar från $108K per year för L3 till $152K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area uppgår till $129K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
(Instegsnivå)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

34%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)

  • 34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ligger på en årlig total ersättning på $153,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amgen för Mjukvaruingenjör rollen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area är $125,000.

Andra resurser