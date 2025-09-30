Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Amgen varierar från $206K per year för L5 till $254K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $212K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel