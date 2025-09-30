Företagskatalog
Amgen
Amgen Mjukvaruingenjör Löner i Greater Los Angeles Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Los Angeles Area på Amgen varierar från $115K per year för L3 till $275K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $210K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
(Instegsnivå)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

34%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)

  • 34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)



Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Amgen in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig total ersättning på $284,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amgen för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Los Angeles Area är $192,500.

