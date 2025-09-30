Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Los Angeles Area på Amgen varierar från $115K per year för L3 till $275K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $210K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)
