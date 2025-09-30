Företagskatalog
Amgen
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Programchef

  • Alla Programchef löner

  • San Francisco Bay Area

Amgen Programchef Löner i San Francisco Bay Area

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Vi behöver bara 4 fler Programchef inlämningars hos Amgen för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

34%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)

  • 34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Programchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programchef på Amgen in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $150,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amgen för Programchef rollen in San Francisco Bay Area är $120,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Amgen

Relaterade företag

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Se alla företag ➜

Andra resurser