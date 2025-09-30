Datavetare-ersättning in Greater Los Angeles Area på Amgen varierar från $96.7K per year för L3 till $218K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $139K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
0%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
34%
ÅR 4
På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 4th-ÅR (34.00% årligen)