Amgen Datavetare Löner i Greater Los Angeles Area

Datavetare-ersättning in Greater Los Angeles Area på Amgen varierar från $96.7K per year för L3 till $218K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $139K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amgens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L3 $96.7K $91.5K $0 $5.2K L4 $126K $116K $2.7K $7.8K L5 $164K $137K $8.1K $19K L6 $218K $182K $7.5K $28.5K

$160K Få Betalt, Inte Lurad Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få notifiering om nya löner Exportera dataVisa lediga jobb

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig 0 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 34 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Amgen omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 0 % intjänas under 1st - ÅR ( 0.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.00 % årligen )

34 % intjänas under 4th - ÅR ( 34.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Amgen ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.