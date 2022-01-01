Företagskatalog
American Tower
American Tower Löner

American Towers löner varierar från $34,053 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $222,408 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på American Tower. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Hårdvaruingenjör
$106K
Projektledare
$34.1K
Mjukvaruingenjör
$199K

Chef för mjukvaruingenjörer
$222K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På American Tower omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på American Tower är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $222,408. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på American Tower är $152,263.

