Företagskatalog
American Family Insurance
American Family Insurance Löner

American Family Insurances löner varierar från $22,718 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $190,950 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på American Family Insurance. Senast uppdaterad: 9/2/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $127K

Backend-Mjukvaruingenjör

Affärsanalytiker
Median $102K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datavetare
Median $152K
Aktuarie
$161K
Personalresurser
$22.7K
Informationsteknolog (IT)
$124K
Marknadsföring
$121K
Försäljning
$52.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$153K
Teknisk programchef
$191K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på American Family Insurance är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $190,950. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på American Family Insurance är $127,000.

Andra resurser