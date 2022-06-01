Företagskatalog
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Löner

American Bureau of Shippings löneintervall sträcker sig från $55,984 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $146,265 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på American Bureau of Shipping. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Maskiningenjör
$126K
Produktchef
$139K
Mjukvaruutvecklare
$56K

Chef för mjukvaruutveckling
$146K
Teknisk programchef
$82.4K
FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá American Bureau of Shipping er Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $146,265. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá American Bureau of Shipping er $125,625.

Andra resurser