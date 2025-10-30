Företagskatalog
American Airlines
American Airlines IT-teknolog Löner

IT-teknolog-ersättning på American Airlines uppgår till $123K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet uppgår till $116K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för American Airliness totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på American Airlines?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på American Airlines ligger på en årlig total ersättning på $130,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på American Airlines för IT-teknolog rollen är $116,000.

