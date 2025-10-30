Dataanalytiker-ersättning in United States på American Airlines varierar från $86.5K per year för L3 till $103K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $93K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för American Airliness totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
