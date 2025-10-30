Affärsanalytiker-ersättning in United States på American Airlines varierar från $83.8K per year för L2 till $108K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $109K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för American Airliness totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
