Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in Norway på Amer Sports varierar från NOK 427K till NOK 620K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amer Sportss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$48K - $55.7K
Norway
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$42.3K$48K$55.7K$61.4K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Amer Sports?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Amer Sports in Norway ligger på en årlig total ersättning på NOK 619,991. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amer Sports för Försäljning rollen in Norway är NOK 427,221.

