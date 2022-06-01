Företagskatalog
Amentum
Amentum Löner

Amentums löner varierar från $78,605 i total ersättning per år för en Fastighetsförvaltare i den lägre delen till $174,125 för en Kundservice i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Amentum. Senast uppdaterad: 9/2/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $80K

Produktionsmjukvaruingenjör

Dataanalytiker
Median $128K
Maskiningenjör
Median $100K

Kundservice
$174K
Fastighetsförvaltare
$78.6K
Finansanalytiker
$114K
Hårdvaruingenjör
$133K
Informationsteknolog (IT)
$105K
Programchef
$129K
Projektledare
$113K
Cybersäkerhetsanalytiker
$171K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Amentum är Kundservice at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $174,125. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amentum är $114,425.

