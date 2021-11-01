Företagskatalog
Ambarella
Ambarella Löner

Ambarellas löneintervall sträcker sig från $54,354 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $305,000 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ambarella. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Maskinvaruingenjör
Median $255K

ASIC-ingenjör

Mjukvaruutvecklare
Median $54.4K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $305K

Verksamhetsanalytiker
$235K
Marknadsföring
$231K
Lösningsarkitekt
$251K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Ambarella är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total kompensation på $305,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Ambarella är $243,210.

