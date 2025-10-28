Företagskatalog
Alteryx
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Alteryx Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Alteryx uppgår till $237K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Medianpaket
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Totalt per år
$237K
Nivå
L3
Grundlön
$189K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Alteryx in United States ligger på en årlig total ersättning på $418,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alteryx för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $278,300.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Alteryx

Relaterade företag

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Se alla företag ➜

Andra resurser