Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Alteryx varierar från $177K per year för Software Engineer till $256K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $199K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)
