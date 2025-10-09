Företagskatalog
Alteryx
Alteryx Mjukvaruingenjör Löner i Prague Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Prague Metropolitan Area på Alteryx uppgår till CZK 1.87M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Prague Metropolitan Area uppgår till CZK 2.02M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/9/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.87M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Visa 2 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Alteryx in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 3,646,057. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Mjukvaruingenjör role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,909,429.

