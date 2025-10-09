Mjukvaruingenjör-ersättning in Prague Metropolitan Area på Alteryx uppgår till CZK 1.87M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Prague Metropolitan Area uppgår till CZK 2.02M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/9/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.87M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)
