Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Alteryx varierar från ₹2.29M per year för Associate Software Engineer till ₹7.04M per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹4.23M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)
