Alteryx
Alteryx Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Alteryx varierar från ₹2.29M per year för Associate Software Engineer till ₹7.04M per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹4.23M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Visa 2 Fler nivåer
₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Alteryx in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹7,879,187. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alteryx för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹3,914,353.

