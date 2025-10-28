Alteryx Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Alteryx varierar från ₹2.27M per year för Associate Software Engineer till ₹7.01M per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.21M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Intjänandeschema Huvudsaklig 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.4 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.4 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.40 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Alteryx ?

