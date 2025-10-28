Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Alteryx varierar från ₹2.27M per year för Associate Software Engineer till ₹7.01M per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.21M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)
