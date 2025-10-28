Företagskatalog
Alteryx
Alteryx Produktchef Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Alteryx in Czech Republic ligger på en årlig total ersättning på CZK 1,932,908. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alteryx för Produktchef rollen in Czech Republic är CZK 1,411,863.

Andra resurser