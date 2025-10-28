Företagskatalog
Alteryx
Alteryx Kundsuccess Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundsuccess in India på Alteryx varierar från ₹2.1M till ₹2.99M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alteryxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹2.4M - ₹2.81M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Alteryx omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (33.40% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundsuccess på Alteryx in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,991,697. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alteryx för Kundsuccess rollen in India är ₹2,096,745.

