Mjukvaruingenjör-ersättning in Italy på ALTEN varierar från €27.5K per year för Software Engineer I till €36.6K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Italy uppgår till €30.3K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ALTENs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
