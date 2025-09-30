Maskiningenjör-ersättning in Philadelphia Area på ALTEN uppgår till $73.5K per year för Mechanical Engineer II. Det yearliga medianersättningspaketet in Philadelphia Area uppgår till $72K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ALTENs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
