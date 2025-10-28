Företagskatalog
ALTEN
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

ALTEN Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in Canada på ALTEN uppgår till CA$113K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ALTENs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Medianpaket
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Totalt per år
CA$113K
Nivå
L3
Grundlön
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på ALTEN?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på ALTEN in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$114,184. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ALTEN för Datavetare rollen in Canada är CA$113,204.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ALTEN

Relaterade företag

  • Sopra Steria
  • Ideagen Plc
  • Murex
  • Capgemini
  • Arcesium
  • Se alla företag ➜

Andra resurser