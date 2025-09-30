Företagskatalog
AlphaSights
  • Löner
  • Försäljning

  • Alla Försäljning löner

  • New York City Area

AlphaSights Försäljning Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Försäljning in New York City Area på AlphaSights uppgår till $135K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSightss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Totalt per år
$115K
Nivå
-
Grundlön
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på AlphaSights?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Försäljning at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Försäljning role in New York City Area is $110,000.

