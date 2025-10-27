Företagskatalog
Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹4.4M - ₹5.33M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AlphaSense omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på AlphaSense in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,673,301. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AlphaSense för Chef för mjukvaruutveckling rollen in India är ₹4,059,345.

