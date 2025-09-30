Företagskatalog
AlphaSense
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Helsinki

AlphaSense Mjukvaruingenjör Löner i Greater Helsinki

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Helsinki på AlphaSense uppgår till €72.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Totalt per år
€72.3K
Nivå
L3
Grundlön
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på AlphaSense?

€142K

Få Betald, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AlphaSense omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at AlphaSense in Greater Helsinki sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Mjukvaruingenjör role in Greater Helsinki is €65,611.

Utvalda jobb

Andra resurser