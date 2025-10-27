Företagskatalog
AlphaSense
AlphaSense Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på AlphaSense uppgår till ₹3.34M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.48M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AlphaSense omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på AlphaSense in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,790,576. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AlphaSense för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,482,500.

