AlphaSense
AlphaSense Försäljning Löner

Medianersättningspaketet för Försäljning in United Kingdom på AlphaSense uppgår till £65.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£45.4K
Nivå
-
Grundlön
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AlphaSense omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på AlphaSense in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £107,654. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AlphaSense för Försäljning rollen in United Kingdom är £45,377.

