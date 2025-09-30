Företagskatalog
AlphaSense
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

  • New York City Area

AlphaSense Produktchef Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Produktchef in New York City Area på AlphaSense uppgår till $170K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Totalt per år
$170K
Nivå
Product Manager
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på AlphaSense?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AlphaSense omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at AlphaSense in New York City Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Produktchef role in New York City Area is $170,000.

