Medianersättningspaketet för Produktchef in United States på AlphaSense uppgår till $175K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaSenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Totalt per år
$175K
Nivå
Product Manager
Grundlön
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
7 År
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AlphaSense omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på AlphaSense in United States ligger på en årlig total ersättning på $215,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AlphaSense för Produktchef rollen in United States är $170,000.

