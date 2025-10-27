Företagskatalog
AlphaGrep Securities
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

AlphaGrep Securities Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in India på AlphaGrep Securities uppgår till ₹9.41M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AlphaGrep Securitiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹9.41M
Nivå
L4
Grundlön
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på AlphaGrep Securities?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på AlphaGrep Securities in India ligger på en årlig total ersättning på ₹13,067,334. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AlphaGrep Securities för Datavetare rollen in India är ₹9,406,162.

Andra resurser