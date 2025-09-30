Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Allstate uppgår till $75.5K per year för A1. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $67.5K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Allstates totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
