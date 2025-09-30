Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Allstate varierar från ₹984K per year för B1 till ₹2.33M per year för B2. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.58M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Allstates totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Inkluderade titlarSkicka in ny titel