Alloy
Alloy Säljingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Säljingenjör in United States på Alloy varierar från $160K till $234K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alloys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$184K - $210K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$160K$184K$210K$234K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Alloy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window.



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Säljingenjör at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $233,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Säljingenjör role in United States is $160,380.

