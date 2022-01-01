Företagskatalog
AlixPartners Löner

AlixPartnerss löneintervall sträcker sig från $84,619 i total kompensation per år för en Finansanalytiker på den nedre änden till $435,750 för en Managementkonsult på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AlixPartners. Senast uppdaterad: 8/23/2025

$160K

Managementkonsult
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Verksamhetsanalytiker
$432K
Affärsutveckling
$413K

Datavetare
$101K
Finansanalytiker
$84.6K
Personal
$199K
Projektledare
$176K
Mjukvaruutvecklare
$191K
Teknisk programchef
$221K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på AlixPartners är Managementkonsult at the Director level med en årlig total kompensation på $435,750. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AlixPartners är $210,050.

Andra resurser