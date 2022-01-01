AlixPartners Löner

AlixPartnerss löneintervall sträcker sig från $84,619 i total kompensation per år för en Finansanalytiker på den nedre änden till $435,750 för en Managementkonsult på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AlixPartners . Senast uppdaterad: 8/23/2025