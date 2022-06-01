Företagskatalog
Aledade
Aledade Löner

Aledades löneintervall sträcker sig från $96,900 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $250,000 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aledade. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $250K
Produktchef
Median $160K

Administrativ assistent
$101K
Verksamhetsanalytiker
$99.5K
Dataanalytiker
$96.9K
Juridik
$139K
Produktdesigner
$158K
Rekryterare
$128K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Aledade omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Aledade är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total kompensation på $250,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Aledade är $135,430.

Andra resurser