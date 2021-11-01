Företagskatalog
Alchemy
Alchemy Löner

Alchemys löneintervall sträcker sig från $130,650 i total kompensation per år för en Managementkonsult på den nedre änden till $263,675 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Alchemy. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $240K
Managementkonsult
$131K
Produktchef
$263K

Rekryterare
$179K
Chef för mjukvaruutveckling
$264K
UX-forskare
$149K
FAQ

The highest paying role reported at Alchemy is Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alchemy is $209,550.

