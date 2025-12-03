Företagskatalog
Alarm.com
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Alarm.com Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in United States på Alarm.com varierar från $108K per year för Product Manager I till $127K per year för Product Manager II. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alarm.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Lägg till ersättningJämför nivåer

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

0%

ÅR 1

40%

ÅR 2

0%

ÅR 3

40%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (NaN% per period)

  • 40% intjänas under 2nd-ÅR (40.00% årligen)

  • 0% intjänas under 3rd-ÅR (NaN% per period)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (40.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Alarm.com in United States ligger på en årlig total ersättning på $134,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alarm.com för Produktchef rollen in United States är $120,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Alarm.com

Relaterade företag

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.