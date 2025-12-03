Företagskatalog
Alarm.com
Den genomsnittliga totalersättningen för Marknadsoperationer in United States på Alarm.com varierar från $75K till $109K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alarm.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$85.1K - $98.8K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$75K$85.1K$98.8K$109K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

0%

ÅR 1

40%

ÅR 2

0%

ÅR 3

40%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (NaN% per period)

  • 40% intjänas under 2nd-ÅR (40.00% årligen)

  • 0% intjänas under 3rd-ÅR (NaN% per period)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (40.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsoperationer på Alarm.com in United States ligger på en årlig total ersättning på $108,909. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alarm.com för Marknadsoperationer rollen in United States är $75,046.

Andra resurser

