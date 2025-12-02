Företagskatalog
Alan
Alan Datavetare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Datavetare in France på Alan varierar från €58.2K till €79.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$72.8K - $86.4K
France
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Alan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

7 years post-termination exercise window.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Alan in France ligger på en årlig total ersättning på €79,746. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alan för Datavetare rollen in France är €58,249.

