Alaan
Alaan Grundare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Grundare in United Arab Emirates på Alaan varierar från AED 244K till AED 341K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alaans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Alaan?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Grundare på Alaan in United Arab Emirates ligger på en årlig total ersättning på AED 340,854. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alaan för Grundare rollen in United Arab Emirates är AED 243,887.

